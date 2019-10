Previsioni Meteo Napoli: sole prevalente e mite, ma peggioramento con piogge in prospettiva [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – La fase mite e stabile continua sul capoluogo partenopeo. A parte un breve passaggio più umido e nuvoloso, ma con scarse precipitazioni, accorso ieri notte, sono oramai oltre 10 giorni che il tempo si mentine stabile, soleggiato e quasi estivo.

Non ci saranno cambiamenti nel breve-medio termine, anzi l’alta pressione è prevista in rinforzo con cieli sempre più sereni nel corso di questo weekend e non solo, cielo sereno anche per lunedì 28 ottobre.

Qualche nube in più per martedì 29, ma ancora tempo stabile e ampio soleggiamento.

Previsioni Meteo Napoli: una svolta anche significativa in vista tra fine mese e inizio di novembre

La circolazione è destinata a cambiare, però, fra l’ultima parte di ottobre e poi per il corso della prima settimana di novembre. Il cambiamento sarebbe dovuto all’avvento di due tipi circolazione, un primo settentrionale, con aria più fredda di matrice baltico-scandinava e che si realizzerebbe tra martedì 30 e mercoledì 31; un secondo tipo, con avvento di aria più umida occidentale, anche questa relativamente fredda, solo un po’ meno di quella precedente, previsto per il corso della prima settimana del mese entrante.

Insomma, il bel tempo mite, soleggiato e quasi estivo dovrebbe avere i giorni contati perché a seguire, fosse anche in un contesto di instabilità non continua, magari irregolare, la circolazione prevalente dovrebbe assumere connotati più spiccatamente autunnali e mediamente più freddi rispetto a quella di questi giorni.

Ma andiamo per gradi. Un primo peggioramento si concretizzerebbe sul capoluogo partenopeo a iniziare dalla notte su mercoledì 30 ottobre. In questa fase, primi fronti apripista, legati un sistema depressionario nel frattempo in azione sul Centro Nord Italia, inizierebbero ad abbordare il capoluogo campano, portando primi rovesci o piogge irregolari.

Via via i nuclei perturbati, in circolo intorno a un minimo depressionario in ulteriore approfondimento verso le regioni centrali, si farebbero sempre più intensi nel corso di mercoledì 30, specie poi verso sera, con rovesci e temporali sempre più forti, non è escluso anche a carattere di nubifragio verso la sera di mercoledì 30, notte su giovedì 31 e per la giornata di giovedì.

Il presunto peggioramento è atteso a una distanza temporale ancora piuttosto ampia, con scarsa affidabilità sui dettagli, tuttavia, questa fase di fine mese, allo stato attuale dei dati, si prospetta quella più a rischio di maltempo importante, anche con possibili momenti di criticità.

Sempre secondo i dati attuali, possibile qualche giorno di tempo migliore proprio in coincidenza della festività di Ognissanti e Commemorazione dei Defunti, con nubi irregolari e schiarite, ma sostanziale tempo asciutto. A seguire, nuova instabilità in vista per l’avvento della circolazione occidentale sopra menzionata e, quindi, prospettive di cieli più uggiosi e piogge irregolari per alcuni giorni. Da rilevare il calo termico che interverrebbe in maniera anche apprezzabile da mercoledì 30 e per tutto il fine mese, con prospettive di crollo delle temperature anche intorno ai 7/8°. Qualche grado in più per la prima settimana di novembre, per l’avvento di circolazione meno fredda occidentale, tuttavia i valori termici tenderebbero a rimanere in media con poche probabilità che ritorni il clima caldo di questi giorni.

Naturalmente seguiremo giorno dopo giorno l’evoluzione ora prospettata per la città di Napoli, tenendo presente la possibilità che possano cambiare le dinamiche e anche le tempistiche del peggioramento, per ovvie regioni legate a una distanza temporale ancora importante.