Previsioni Meteo Napoli: tanto sole e bel tempo a oltranza. Illusione pioggia per metà settimana [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Napoli – Abbiamo dato, da queste pagine, già qualche premessa sul dubbio piogge in arrivo per metà settimana e, allo stato attuale dei dati, certamente via via più affidabili, i dubbi vanno tramutandosi in certezze. L’ anticiclone, che da giorni imperversa su tutto il Sud Italia e naturalmente anche sulla Campania e sul capoluogo partenopeo, si mostra tenace e anzi ancora più vigoroso nel corso dei prossimi 2/3 giorni, con caratteristiche strutturali tipicamente estive. Sole e bel tempo, quindi, che continueranno a farla da padrone e, naturalmente, temperature decisamente calde per il periodo, con prospettive di massime fin sui +25/26 o persino 27°C, da oggi e fino a metà settimana.

Alta pressione, quindi, ben salda e costituirà un baluardo quasi insormontabile al tentativo di avanzata verso Est del vortice depressionario iberico che da giorni sta determinando maltempo verso il Nord Italia. Questa struttura perturbata, prevista in accentramento sul bacino Mediterraneo, quindi in spostamento da Ovest verso Est, non riuscirebbe ad avanzare in maniera decisa, costretta a virare verso Sud anziché verso Est all’altezza del canale di Sardegna.

Minimo depressionario, quindi, che si porrebbe, secondo gli ultimi dati, piuttosto lontano dal basso Tirreno e non in grado di instabilizzare in maniera significativa l’aria sul territorio partenopeo. Peggioramento, per il 24/25 del mese, che si prospetta piuttosto effimero, magari solo in grado di arrecare un aumento di nubi e qualche debole pioggia su Napoli per il corso della giornata di venerdì 25, magari fino alla mezzanotte di sabato 26. Questa la fase più propensa a qualche pioggia, al momento di scarsa consistenza nelle simulazioni, magari precipitazioni nell’ordine di qualche millimetro, pur tuttavia saranno sempre possibili piccoli spostamenti dell’asse depressionario in grado di dare una maggiore consistenza ai corpi nuvolosi e anche alle precipitazioni. Aspetto questo che valuteremo nel corso dei prossimi giorni.

Resta, nei fatti, per questi 3/4 di mese di ottobre, un deficit nelle precipitazioni, nonostante un avvio piuttosto umido e piovoso. Prima metà del mese che è andata sostanzialmente in media pluviometrica o anche oltre, ma già 4/5 giorni di clima secco e caldo, in questa seconda metà e prospettive per scarse precipitazioni fin quasi a fine mese. Rispetto a un dato complessivo mensile computato mediamente sui 120/130 mm di pioggia per il capoluogo campano, a ora ne sono caduti mediamente 60/70, ma le prospettive di precipitazioni per il resto del mese sono nell’ordine di qualche decina di millimetri, se va bene anche. Mese, quindi, che potrebbe chiudere con un deficit di circa 40/60 mm.

Previsioni Meteo Napoli: quando un possibile cambio?

Intanto dal 26/27, quindi dal prossimo fine settimana, e probabilmente fino al 30 del mese, tornerebbero sole e caldo prevalenti, con temperature in nuova lievitazione dopo il flebile calo di metà settimana prossima. E’ possibile, negli ultimi due giorni del mese, un aumento di nubi per un progressivo cedimento dell’alta pressione a opera di correnti un po’ più movimentate e instabili, di matrice dapprima occidentale poi anche settentrionale.

In questa circostanza, potranno arrivare anche nelle piogge deboli o moderate, intermittenti, sul capoluogo partenopeo.

Una circolazione tendente ad essere moderatamente instabile con contributi via via di correnti più fredde settentrionali, dovrebbe andare instaurandosi per il corso della prima settimana di novembre e, in questa fase, la possibilità di altri rapporti piovosi dovrebbe farsi crescente. Insomma, prospettive di un cambiamento in senso più autunnale tra gli ultimissimi giorni del mese e gli inizi di novembre. Torneremo ad aggiornarci su questa tendenza quotidianamente.