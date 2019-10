Previsioni Meteo, inizia la grande Ottobrata: sarà un weekend di gran caldo [MAPPE]

Previsioni Meteo – La metà meridionale dell’Europa è pronta ad un periodo di condizioni molto calde: le temperature saranno ben al di sopra della media per la metà di ottobre, con alcune località che si spingeranno a ridosso dei +30°C. Oggi, venerdì 11 ottobre, si formerà una dorsale sul Mediterraneo che lentamente si spingerà verso est sull’Europa orientale, dove persisterà fino all’inizio della prossima settimana. Tutta l’area sarà interessata da condizioni molto calde.

Il weekend del 12-13 ottobre sarà caratterizzato dal gran caldo sull’Europa centrale, meridionale (Italia inclusa), sudoccidentale, orientale e sudorientale, con le temperature che saranno prevalentemente di 4-8°C sopra la media (vedi mappe nella gallery scorrevole in alto, a corredo dell’articolo). Farà ancora più caldo all’inizio della prossima settimana, circa 8-10°C sopra la media per l’Europa centrale, orientale e sudorientale! Le temperature al livello di 850hPa (circa 1500m) saranno molto alte, di gran lunga oltre la media: fino a 8-12°C in più rispetto alla norma.

Continuate a seguire MeteoWeb per restare aggiornati sull’evoluzione della situazione. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

