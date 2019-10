Previsioni Meteo, ciclone freddo in arrivo sull’Italia tra 7 e 8 Ottobre: forte maltempo, tanta neve sull’Appennino

Previsioni Meteo – Perturbazione ancora più cattiva di quella in azione in queste ore. Il varco aperto dal primo vortice apripista, entrato nella notte sul Nord Italia e con sua massima azione tra la giornata di oggi e quella di domani, non si ricucirebbe. Piuttosto, una nuova ondulazione del “Getto”, proprio in corrispondenza del solco barico già scavatosi, impedirebbe all’anticiclone oceanico di estendersi nuovamente verso l’Italia, se non per qualche breve fase nel corso del fine settimana, ma nemmeno ovunque. Già da lunedì 7, cioè a inizio settimana prossima, un secondo e più possente vortice depressionario di matrice nordatlantica, in seno a una ennesima ondulazione del “Getto” sub-polare, irromperebbe sul Mediterraneo portando diffuso maltempo e condizioni meteorologiche prettamente autunnali, configurandosi il vortice molto profondo è strutturato a tutte le quote. Ma vediamo i dettagli.

Previsioni Meteo: il tempo tra domenica 6 sera e lunedì 7 mattino

Dopo una giornata festiva ancora all’insegna del tempo ampiamente asciutto e soleggiato, salvo addensamenti e qualche piogge sulle Alpi, su basso Tirreno, tra Calabria, Sicilia, occasionalmente su centro Appennino e tra Campania e Lucania, irromperebbe in serata un fronte subpolare in corrispondenza del Mar Tirreno settentrionale.

Subito si innescherebbe una bassa pressione al suolo sul medio-alto Tirreno, con minimo tra la Provenza, la Corsica e il Golfo Ligure. Nubi in intensificazione già nella sera di domenica, con piogge e rovesci diffusi su buona parte del Nord, più intensi tra Liguria centrale, Alessandrino, Piacentino, Pavese e Centro-Sud Lombardia in genere. Qualche pioggia anche su alta Toscana, verso Centro Ovest Veneto, resto dell’Emilia, meglio altrove al Nord, verso Est Veneto e Friuli-Venezia Giulia.

Sempre nubi con addensamenti, rovesci sparsi e anche qualche temporale tra Sud Campania, Sud Lucania, gran parte della Calabria e Nordest Sicilia. Tempo migliore sul resto del Paese.

Nella notte sul lunedì, una profonda bassa pressione con valori fino a 1002 hp al suolo, si scaverebbe sul medio-alto Tirreno, apportando condizioni di diffuso maltempo sulla Pianura Padana, Centro-Sud Veneto, Centro-Sud Lombardia, Sud Piemonte, Centro Est Liguria, su tutta l’Emilia-Romagna e diffuso maltempo sulle regioni tirreniche e appenniniche centrali fino alla Campania e alla Calabria. Piogge particolarmente abbondanti attese a largo delle coste toscane fino sulle coste toscane centro-meridionali e piogge forti anche sull’Emilia centrale. Attenzione a possibili fenomeni violenti tra Toscana, Emilia e localmente anche Lazio. In questa fase notturna è attesa aria ancora più fredda verso le Alpi con rischio di fiocchi deboli, perché con instabilità residua, ma in calo fino a 1200/1300 m occasionalmente, specie su Alpi centro orientali. Venti di maestrale forti sulla Sardegna, moderati o forti da Ovest/Nordovest sui bacini tirrenici, da Nord sul Golfo ligure; venti moderati con rinforzi tutti da Nordest, su Emilia-Romagna Centro-Sud Veneto e alto Adriatico.

Previsioni Meteo: il tempo di lunedì 7 ottobre

La giornata più perturbata in assoluto. L’isoipsa 556 penetrerebbe abbondantemente verso il medio Tirreno, mentre la 552 si porterebbe a ridosso dell’arco alpino più nordorientale. Configurazione prettamente autunnale, corrisposta al suolo da un’ampia e profonda depressione di 1000 hpa sul medio Tirreno, questa con caratteristiche addirittura spiccatamente invernali, poi con divisione in doppio minimo di 998 hpa ciascuno, chi a largo delle coste campane e chi sullo Ionio settentrionale, tra il Crotonese, il Sud della Lucania e il Golfo di Taranto. Insomma, contesto pesantemente perturbato in modo particolare sulle aree centro-meridionali, all’insegna di rovesci e temporali diffusi un po’ ovunque, dell’Emilia-Romagna alle Marche, Toscana, Lazio, Umbria, relativi settori appenninici e fino alla Campania, Lucania, Calabria, Puglia e Centro Ovest Sicilia. Attenzione per rischio di fenomeni forti o violenti localmente in mattinata su aree tirreniche, più probabili tra Centro-Sud Campania e Calabria tirrenica.

Nel corso del pomeriggio e la sera, massima allerta sul medio Adriatico per rischio di maltempo violento tra Centro Sud Marche, Abruzzo, poi in serata verso il Molise e il Gargano. Pre-allerta su queste aree per rischio allagamenti lampo e smottamenti. Piogge e temporali forti con rischio nubifragi in giornata anche tra Sud Campania, Centro Sud Lucania e Calabria tirrenica, soprattutto centro-settentrionale, area Cosentino. Nel corso di lunedì, diminuirebbe ulteriormente la temperatura anche sulle regioni centro meridionali, con rischio prime nevicate a 1700/1800 m sull’Appennino centrale, ma occasionalmente fino a 1500/1600 m sui rilievi tra Marche e Abruzzo. Insomma, una giornata di maltempo intenso e prettamente autunnale, quasi con connotati invernali quella di lunedì 7 sulle nostre regioni centro-meridionali, mentre migliorerebbe quasi ovunque al Nord, eccetto l’Emilia-Romagna centro-orientale dove insisterebbero rovesci e temporali.

Previsioni Meteo: martedì 8 e mercoledì 9 ottobre

Il vortice depressionario, benché indebolito, insisterebbe ancora, per martedì 8, sulle regioni del medio-basso Adriatico e meridionali con nubi e piogge diffuse, più intense tra Centro Nord Puglia, Lucania e poi sul Nord Sicilia, specie su Palermitano. Asciutto e ampiamente soleggiato sul medio-alto Tirreno, Umbria, Marche, Sardegna e su tutto il Nord. Nella cartina piogge, abbiamo sintetizzato le aree più colpite dalle precipitazioni a iniziare da domenica sera-notte e fino alle 24.00 di martedì 8. Le aree colorate a scala di blu più intenso-fucsia, dovrebbero corrispondere a quelle maggiormente esposte a piogge più abbondanti o violenti.

L’evoluzione per la notte su mercoledì 9 e anche per il mattino del 9 ottobre è ancora incerta e non contemplata nella cartina piogge, ma le ultimissime elaborazioni darebbero uno spostamento graduale nel vortice perturbato dai settori meridionali italiani verso il Mar Libico. Da questa posizione esso porterebbe ancora maltempo forte su tutta la Calabria ionica e su Centro Est Sicilia, con rovesci e temporali anche violenti. Naturalmente da computare venti forti a rotazione ciclonica intorno un minimo in graduale evoluzione verso il Centro Sud, lo Ionio occidentale e poi verso il Mar Libico. Tuttavia, su una eventuale tenacia e azione del vortice instabile protratta anche a mercoledì 9 sull’estremo Sud Italia, torneremo ad aggiornarci nei prossimi editoriali. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: