Previsioni Meteo, nuovo peggioramento avanza sull’Italia: maestoso fronte di cirri ad Ovest, forte maltempo in settimana

Domenica di metà Ottobre dal sapore quasi estivo su gran parte d’Italia, con temperature particolarmente elevate: le massime hanno raggiunto +28°C a Siracusa, Trapani, Agropoli, Oristano, Taurisano e Gallipoli, +27°C a Catania, Messina, Alghero, Sassari, Sciacca, Noto, Augusta, Nardò, Galatone e Supersano, +26°C a Roma, Palermo, Reggio Calabria, Cosenza, Caserta, Agrigento, Benevento, Olbia, Modica, Foggia, Squinzano, Bitritto e Francavilla Fontana, +25°C a Cagliari, Lecce, Avellino, Brindisi, Martina Franca, Gioia del Colle, Positano, Catanzaro e Lamezia Terme, +24°C a Napoli, Salerno, Grosseto, Viterbo, Crotone, Matera e Pratica di Mare, +23°C a Firenze, Perugia, La Spezia, Imperia e Pisa, +22°C a Pescara, +21°C a Milano, Torino, Bologna, Trento, Siena, Ancona, Ravenna,Udine, Vicenza, Pordenone, Treviso, Ferrara e Cervia, +20°C a Genova, Venezia, Verona, Trieste, Bolzano, Brescia, Mantova, Bergamo, Arezzo e Aosta.

Attenzione, però, alle Previsioni Meteo per le prossime ore: un maestoso fronte di cirri, nubi alte e stratiformi, sta avanzando da ovest ed è il segnale del nuovo peggioramento che inizierà domani, Lunedì 14 Ottobre. Il maltempo colpirà a partire dal pomeriggio la Liguria e la Sardegna tirrenica, con nubifragi in serata su Genova. Ma sarà Martedì 15 la giornata “clou” di questa nuova ondata di maltempo, con piogge torrenziali su tutto il Nord e in Toscana, mentre al Sud continuerà a splendere il sole con temperature diurne a ridosso dei +30°C proprio come in questo weekend. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale: