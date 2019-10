Previsioni Meteo Piemonte e Torino: domani 1 Novembre cielo coperto ma senza pioggia

A Torino domani, venerdì 1° novembre, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta Meteo presente.

Piemonte: giornata di Ognissanti molto nuvolosa o coperta al Nordovest, salvo qualche schiarita attesa in Liguria. Dal pomeriggio-sera deboli precipitazioni su imperiese e VDA, a seguire sulle rimanenti aree alpine di confine, liguria centrale e alto Piemonte. Clima fresco, venti deboli e temperature senza grandi variazioni. Mar ligure poco mosso.