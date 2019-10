Previsioni Meteo Roma: alta pressione e sole nel weekend ma la prossima settimana cambia tutto [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Un’area di alta pressione piuttosto vasta che spadroneggia su buona parte del Centro-Sud Europa, interessa anche la nostra Capitale. Tempo stabile e sole sempre più dominante, per il corso di questo fine settimana, salvo il transito di qualche nube innocua di tipo medio-alto.

Clima, per di più, molto mite, con massime che si attesteranno intorno ai +25/26°C di giorno, quindi valori mediamente di 5/6° oltre quelli propri del periodo.

L’alta pressione e il bel tempo soleggiato, resisteranno ancora per inizio settimana, fino almeno a metà giornata di martedì 29. Per il resto di martedì, tardo pomeriggio sera, è atteso un primo aumento di nubi che costituirà il prodromo di un peggioramento imminente.

Previsioni Meteo Roma: cambia il tempo con piogge e calo termico da mercoledì 30

Un cambiamento, anche significativo, infatti, si profila nei giorni a seguire. Dal settore Baltico-Scandinavo inizierebbe ad affondare un cavo d’onda instabile contenente aria relativamente fredda, il quale raggiungerebbe i settori centrali italiani e quindi anche la capitale Roma, nella notte su mercoledì 30 ottobre. Già dalla tarda sera di martedì e notte su mercoledì, secondo gli ultimissimi dati, sarebbero possibili addensamenti nuvolosi via via più compatti con primi deboli rovesci.

L’ azione più decisa dei fronti perturbati, invece, è attesa per il corso di mercoledì 30, quando la Capitale potrebbe essere colpita da rovesci e temporali anche di una certa consistenza, temporaneamente a carattere di nubifragio. Fine mese, giovedì 31, all’insegna di nuvolosità irregolare, ma scarsi fenomeni o solo qualcuno debole e localizzato di fine evento.

Secondo i dati attuali, la festività di Ognissanti, venerdì 1 novembre, dovrebbe trascorrere con tempo più asciutto e anche ampiamente soleggiato. Tuttavia, la tempistica del guasto atteso per fine mese, va ancora vagliata bene nel corso dei prossimi giorni per possibili anticipi o posticipi e, di conseguenza, va confermato anche l’eventuale miglioramento per la festività di Ognissanti. Da rilevare, tra gli ultimi due giorni di ottobre e il 1 novembre, un apprezzabile calo termico con circa 7/8°C in meno rispetto ai valori attuali e condizioni climatiche, quindi, più spiccatamente autunnali e un po’ più fredde della media per qualche giorno.

Uno sguardo, infine, anche al più lungo periodo, ossia a tutta la prima settimana di novembre, quando la circolazione da settentrionale dovrebbe via via orientarsi dai quadranti occidentali o sudoccidentali. Avvento, quindi, di aria leggermente più mite, ma anche umida, con prospettive di tempo moderatamente instabile, uggioso, all’insegna di piogge irregolari anche sulla Capitale. Le temperature, per il corso della prima settimana di novembre, sono attese in leggero aumento rispetto al calo più sensibile di fine mese, tuttavia rientranti delle medie stagionali, quindi il clima mite di questi giorni non lo si avrebbe più.

Ci aggiorneremo continuamente sull’evoluzione per la capitale Roma nei nostri quotidiani editoriali dedicati.