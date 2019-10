Previsioni Meteo Roma: alta pressione e sole pieno, nel weekend torna anche il caldo

Previsioni Meteo Roma – L”annunciata fase perturbata è puntualmente arrivata anche sulla Capitale. Prime piogge deboli e irregolari nel tardo pomeriggio di ieri e verso sera, poi piogge in progressiva intensificazione nel corso della sera, con fase più intensa nelle prime ore notturne, anche con rovesci in qualche fase forti.

Tuttavia, avevamo già rilevato, da queste pagine, che, nonostante un buon passaggio perturbato, l’instabilità a questo giro sarebbe stata abbastanza breve, con repentino recupero della pressione e tempo in rapido miglioramento. Difatti, già questa mattina, i cieli si sono rasserenati sulla capitale, con sole splendente, magari soltanto qualche cumulo o velatura innocui in transito.

Dunque, alta pressione ripristinata e le prospettive sono per una sua durata piuttosto significativa. L’intero weekend e anche la prima parte della settimana prossima, saranno contraddistinti dall’egemonia anticiclonica con sole e bel tempo a oltranza, almeno fino a tutto martedì 29 ottobre. Naturalmente insieme alla stabilità atmosferica, anche il campo termico si annuncia particolarmente mite, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti, magari solo 1/2° in meno.

Le temperature massime si attesteranno mediamente sui +25/+26°C, un po’ più fraschette le minime per via dell’inversione termica notturna causata dall’alta pressione, con valori mediamente oscillanti nei prossimi 4/5 giorni sui +12/+13/+14°C.

Previsioni Meteo Roma: ma fino a quando durerà il bel tempo?

Come già anticipato, ma con conferme anche dagli ultimi dati, un cambio di circolazione più deciso è atteso per gli ultimissimi giorni di ottobre, 30/31, e poi per la prima settimana di novembre.

In questa fase, le simulazioni sul lungo periodo continuano a proporre scenari di circolazione più settentrionale e anche relativamente più fredda, sulla Capitale, con sistemi instabili in passaggio irregolare e occasioni più frequenti per piogge o anche rovesci. Prospettive, quindi, di tempo più spiccatamente autunnale o anche tardo-autunnale con l’avvento del mese di novembre, ma con anticipi già a fine ottobre.

Torneremo ad aggiornarci quotidianamente su questa tendenza per Roma sul più lungo periodo, con i nostri editoriali dedicati.