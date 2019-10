Previsioni Meteo Roma: altri due giorni di sole e caldo, ma arriva l’allerta per il maltempo di Giovedì sera [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Continua a spendere il sole sulla città eterna, disturbato solo da qualche stratificazione o velatura alta assolutamente innocua. Il campo anticiclonico tiene bene e lo farà ancora per le prossime 48 ore, anzi, tra oggi e domani è previsto il culmine dei massimi di pressione.

Tuttavia, la circolazione è destinata a cambiare, perlomeno temporaneamente, verso metà settimana. La svolta annunciata vi sarà. Magari per qualche fase, in riferimento alle indagini sul possibile cambiamento, era emerso dalle simulazioni dei giorni scorsi una incertezza sull’entità del peggioramento ma, secondo gli ultimi dati, esso potrebbe essere anche di un certo rilievo per la Capitale, sebbene non molto duraturo.

Ancora oggi e domani all’insegna del bel tempo soleggiato e mite con temperature massime che potrebbero portarsi localmente fin sui +27°C, poi cambio di circolazione con venti in rinforzo meridionali, nubi e anche piogge.

Previsioni Meteo Roma: brusco peggioramento tra giovedì 24 e venerdì 25 ottobre

La fase clou del peggioramento per la Capitale, dovrebbe andare dal pomeriggio di giovedì 24 e fino al mattino di venerdì 25 ottobre. In questa circostanza, il vortice depressionario iberico si sposterebbe, come da giorni annunciato, verso il Mediterraneo centrale con fulcro principale in prossimità della Sardegna e azione di nuclei perturbati anche consistenti in una traiettoria di correnti portanti meridionale, verso il Lazio e anche la città di Roma.

Un primo impulso perturbato con rovesci e temporali di un certo significato potrebbe colpire la capitale nel pomeriggio di giovedì, poi magari fenomeni più deboli e irregolari tra il secondo pomeriggio e la sera di giovedì, mentre un secondo e più veemente impulso arriverebbe nella notte verso venerdì, con rischio anche di nubifragi in questa circostanza.

Altre piogge, ma più irregolari e alternate anche a ampie fasi asciutte, per il corso di Venerdì. Secondo le stime attuali, l’accumulo complessivo tra giovedì e l’intera giornata di venerdì potrebbe essere sui 50 mm e passa sulla Capitale, anche con nubifragi e con rischio di allagamenti lampo.

Prospettive per ritorno di bel tempo mite nel corso del fine settimana e fin quasi a fine mese, magari con tendenza a un nuovo guasto e anche arrivo di più freddo per la festività di Ognissanti.

Continueremo a monitorare quotidianamente il guasto atteso per metà settimana e anche la tendenza successiva.