Previsioni Meteo Roma, autunno estivo sulla Capitale: temperature a ridosso dei +30°C in settimana [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Meteo – Nessuna novità sotto l’aspetto del tempo per la capitale Roma con alta pressione implacabile e caldo nordafricano in incremento. Il flusso perturbato, mosso dalla saccatura iberica, si muove decisamente lontano dalla città eterna e sembrano piuttosto effimere anche le frange nuvolose di contorno al flusso perturbato. La conseguenza, un cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, per oggi, magari per qualche fase della giornata potranno aversi un po’ di nubi medio-ate in più, ma solo in grado di velare il sole e null’altro. Naturalmente, soprattutto per il corso del weekend e verso lunedì, concretizzandosi la fase più perturbata legata al flusso atlantico, ma essenzialmente per il Nord Italia, qualche corpo nuvoloso in più potrà transitare anche sulla verticale romana, tuttavia si configurerà innocuo, al più in grado di arrecare una parziale copertura del sole e null’altro.

Dicevamo di una figura anticiclonica ben strutturata, montante lungo l’asse depressionario ascendente, il quale compirà una virata, in sede iberica-balearica, da Nordest verso Nord/Nordovest, incentivando ulteriormente il promontorio di alta a fortificarsi verso il Centro-Sud Italia e sulla Capitale. Fortificazione che avverrà in maniera decisa tra lunedì e mercoledì prossimi, quando geo-potenziali tra 580 e 585 gpdam alla quota convenzionale di 5000 m, transiteranno sulla verticale romana, appesantendo in maniera decisa la colonia d’aria sovrastante, inibendo qualsiasi moto ascensionale e portando un riscaldamento consistente dell’aria negli strati medio-bassi a opera di termiche considerevoli provenienti dal territorio nordafricano, stante una proiezione di isoterma sui +15°C a 1500 metri verso mercoledì 23.

Insomma una struttura stabilizzante anticiclonica prettamente estiva che, se non fosse per la fase stagionale che vede oramai giornate notevolmente accorciate e un ridotto riscaldamento diurno, avrebbe potuto portare sulla capitale anche valori termici superiori ai +31/32°C.

Non si andrà su quelle cifre, ma i +27 o +28° potranno essere localmente raggiunti tra martedì 22 e mercoledì 23 se non in qualche caso anche valori oltre. Impennata termica, quindi, notevole a iniziare soprattutto tra domenica e progressivamente fino a mercoledì 23 quando si raggiungerà l’apice. Naturalmente tempo secco e siccitose per i prossimi 4/5 giorni.

Previsioni Meteo, a quando le piogge anche su Roma?

Le simulazioni sul lungo periodo, continuano a proporre un cambiamento che si configurerebbe anche abbastanza drastico, per quanto forse non molto duraturo, subito, a ruota al picco caldo atteso per mercoledì 23.

Già infatti per giovedì 24, si compirebbe l’accentramento del vortice depressionario dal settore Baleari verso il Mediterraneo centrale e questa manovra, proposta oramai da giorni da tutti i centri di calcolo mondiali, comporterebbe un’avvezione di vorticità positive sul medio-basso Tirreno, una insorgenza di correnti meridionali sudorientali umide, richiamate dal sistema depressionario, e arrivo di piogge anche per la Capitale.

Ci sono margini anche affinché il peggioramento possa configurarsi importante per qualche fase, soprattutto tra la sera di giovedì 24, la notte su venerdì 25 e anche per venerdì 25 stesso. Possibili fenomeni violenti per queste date a carattere di nubifragio o rovesci intensi che potrebbero comportare disagi per allagamenti lampo. Tuttavia, i dettagli sulla intensità del peggioramento vanno colti in tempi più prossimi alle date citate, nel frattempo MeteoWeb apporterà giorno dopo giorno aggiornamenti continui sull’evoluzione del tempo per la Capitale.