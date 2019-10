Previsioni Meteo Roma, brusco ritorno del maltempo sulla Capitale: piogge, temporali e nubifragi

Previsioni Meteo Roma – Il cambiamento del tempo anche sulla Capitale e già cominciato. Per quanto permangano condizioni di stabilità su centro urbano, già stamani sono arrivate nubi irregolari e, sulla fascia costiera laziale, sono presenti già locali rovesci anche intensi in mare largo, quindi movimenti instabili poco lontani dal centro urbano. Ma la pressione continuerà a calare nel corso delle prossime ore e giorni con azione addirittura di un vortice instabile il quale andrà collocandosi proprio sui mari centrali laziali.

Previsioni Meteo Roma: ma quando è atteso un peggioramento più significativo?

Non prima di domani sera. Nel frattempo la verticale romana potrà essere attraversata da nubi irregolari, talora anche con qualche addensamento magari più probabile il pomeriggio odierno, ma scarsi precipitazioni ho solo qualche piovasco occasionale e circoscritto, ma con bassa probabilità. Dopo qualche schiarita più ampia nel corso della notte, le nubi andranno via via intensificandosi divenendo sempre più compatte e minacciose dal pomeriggio di domani, giovedì 31, ultimo giorno di ottobre. Già verso il tardo pomeriggio potranno verificarsi primi rovesci sparsi, ma sarà nel corso della sera che interverrà un peggioramento più intenso.

Nella fascia serale di giovedì, infatti, il veloce cavo d’onda Nord Atlantico si esprimerebbe con massima curvatura ciclonica proprio in corrispondenza del Tirreno centrale ove, tra l’altro, si innescherebbe anche un minimo depressionario al suolo intorno ai 1015 hpa.

Avvezioni di vorticità positiva in seno a correnti portanti alle medie quote di provenienza sudoccidentale, impatterebbero bene verso le coste laziali, poi anche verso l’entroterra, come diretto interessamento della verticale romana. Per la serata di domani, giovedì 31, è atteso, quindi, un peggioramento più sensibile con rovesci e temporali per qualche fase anche di forte intensità e con rischio di qualche allagamento lampo.

Il peggioramento più intenso non dovrebbe durare molto, magari già nelle ore notturne il fronte dovrebbe evolvere verso Est e lasciare spazio a un tempo più asciutto e anche a qualche schiarita temporanea sulla Capitale. Per il giorno a seguire, ossia per la festività di Ognissanti, differentemente da quanto prospettato fino a ieri, potrebbe esserci qualche disturbo in più legato a una maggiore nuvolosità, magari anche con qualche addensamento temporaneo associato locali rovesci. Tuttavia, fenomenologia più irregolare, mediamente non di forte intensità, né tanto meno persistente. Il quadro termico tra oggi e il fine settimana è destinato a calare leggermente, con valori minimi che si attesterebbero intorno ai +12/13°C, massime sui +18/20°C.

Previsioni Meteo Roma: secondo pesante affondo instabile domenica 3, con rischio criticità

Al momento, una fase a rischio di perturbazione forte per la Capitale è tra sabato notte e l’intera giornata di domenica 3 novembre. Mancano ancora 4/5 giorni, per cui si tratta di una tendenza, non di una previsione, ma stando al dato del maggior modello mondiale, ECMWF del centro di calcolo di Reading in UK, in quella circostanza dovrebbe compiersi un altro e più consistente affondo di un ennesimo cavo depressionario nordatlantico, questa volta con asse diretto tra Baleari, Sardegna e medio Tirreno.

Curvatura ciclonica indotta dal cavo, direttamente impattante verso il Lazio ed entroterra, con una forte avvezione di vorticità positiva verso la verticale romana. Ci sarebbero le condizioni per una fase di grave maltempo con rovesci intensi, temporali e rischio nubifragi. Se dovesse realizzarsi la manovra vista ora dal modello, potrebbero verificarsi condizioni di criticità per domenica sulla Capitale, per ingenti quantitativi di acqua conseguenti. Monitoreremo quotidianamente questa evoluzione per Roma nei nostri editoriali dedicati.