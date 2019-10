Previsioni Meteo Roma, continua l’estate di Ottobre: sole e caldo anomalo per gran parte della settimana [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Unica certezza, in una prospettiva di evoluzione per il resto di ottobre, è la persistenza di un campo gli alta pressione su tutto il Lazio e ovviamente sulla Capitale, alta pressione che garantirà tempo stabile, soleggiato e anche piuttosto caldo per il periodo. Temperatura già intorno ai +24/25°C in questi giorni, anche localmente oltre su qualche quartiere, ma i valori massimi sono destinati a lievitare ulteriormente tra oggi mercoledì, fino a +26/27°C, a causa di un ulteriore aumento dei valori pressori sulla verticale della capitale e all’avvento di massa d’aria più calda dal territorio nordafricano.

Il dato modellistico esaminato in questi giorni trascorsi ha indicato sempre una possibile rottura della fase anticiclonica intorno a metà di questa settimana. La tendenza a un cambiamento temporaneo di circolazione, con temporanea crisi dell’alta pressione, vi è ancora, tuttavia va palesandosi una crisi fugace e probabilmente nemmeno tanto incisiva, almeno rispetto a quanto si prospettava qualche giorno fa. Nella sostanza, il centro depressionario che tanto maltempo sta portando sul Nord Italia, con base tra la Penisola iberica e le Baleari, era atteso portarsi, nelle simulazioni dei giorni passati, decisamente verso il Mediterraneo centrale e con nuclei di vorticità positiva proprio a ridosso delle coste laziali, con conseguenti prospettive di maltempo anche per Roma. Via via, però, nelle simulazioni modellistiche, l’accentramento del vortice depressionario ai settori centrali del nostro bacino è divenuto sempre più articolato tant’è che, oramai con buona approssimazione, l’asse principale del centro depressionario sembra prediligere settori un po’ più occidentali, con minimo che si porrebbe fra l’Algeria nord-orientale e il Nord della Tunisia, coinvolgendo bene le due nostre isole maggiori, ma collocandosi piuttosto distante dalle coste tirreniche centrali.

Mancherebbero, secondo queste ultime proiezioni verosimilmente più credibili, le vorticità giuste oltre che una significativa spinta dei moti ascensionali verso la verticale della capitale e sul Lazio in genere, con la conseguenza di piogge fortemente ridimensionate rispetto a quanto prospettato qualche giorno fa.

Previsioni Meteo Roma: il tempo tra giovedì 24 e venerdì 25

Per queste due giornate di metà settimana corrente, indicate come quelle di rottura della fase anticiclonica, si avrebbe, sostanzialmente, un diffuso e generalizzato aumento delle nubi, con tendenza a locali piogge e anche a qualche rovescio, soprattutto nel pomeriggio sera di giovedì, piogge più irregolari nel corso della notte su venerdì e irregolari anche per la giornata di venerdì 25. Al momento si tratta di precipitazioni mediamente deboli, in qualche fase moderate con un accumulo complessivo che potrebbe essere nell’ordine di alcuni millimetri, quindi rispetto al rischio di nubifragi prospettato fino a 3/4 giorni fa, sarebbe pochissima cosa. Naturalmente mancano ancora 3/4 giorni a questa fase più instabile per cui piccoli spostamenti dell’asse depressionario potrebbero ancora intervenire e determinare qualche piogge più consistente. Monitoreremo quotidianamente questo aspetto nel corso dei prossimi giorni.

Previsioni Meteo Roma: la tendenza per il resto di ottobre e fino alla prima settimana di novembre

Le prospettive a medio-lungo periodo sulla capitale sono per ritorno di tempo stabile e soprattutto soleggiato per il corso del prossimo fine settimana, con temperature sempre miti e sopra media, quindi il quadro termico cambierebbe poco anche nella fase più nuvolosa tra giovedì e venerdì, e massime sui +25/26°C.

Pochi cambiamenti anche per inizio settimana, quindi bel tempo e caldo sopra norma fino al 28 circa del mese, poi probabilmente potrebbero tornare più nubi negli ultimi 2/3 giorni di ottobre e magari occasionalmente associate anche a qualche debole pioggia, ma anche quest’ultima evoluzione appare piuttosto incerta e da approfondire nei giorni prossimi. Uno sguardo, infine, alla prima settimana di novembre nel corso della quale si potrebbe assistere a un avvento di correnti un po’ più fredde da Nord/Nordest, quindi con verosimile calo termico rispetto ai valori decisamente sopra media di questi giorni e dei prossimi, con prospettive rientro in media, ma il quadro piogge resta ugualmente da approfondire, sebbene possano esserci speranze di qualche pioggia in più.

Maggiori dettagli nei prossimi, quotidiani aggiornamenti.