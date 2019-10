Previsioni Meteo Roma: inizia a cambiare il tempo, ma ancora qualche giorno prima delle piogge serie [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – La fase di bel tempo, quasi estiva, persistente oramai da diversi giorni e che ha ancora caratterizzato l’ultimo weekend di ottobre, è all’epilogo. Non ci sarà uno stravolgimento immediato. Via via nel corso dei prossimi 2/3 giorni si assisterà a un progressivo calo delle temperature, ad un aumento della nuvolosità e anche a qualche pioggia negli ultimi due giorni del mese, tra mercoledì e giovedì, tuttavia non sono attese piogge di particolare rilievo.

Per domani, martedì 29, è atteso un progressivo aumento di nubi, ma di tipo medio-alto, sostanzialmente innocue con tempo asciutto e ancora con schiarite soleggiate. Si avvertirà già un calo delle temperature, dai +25°C di ieri, domenica, ai +22/23° circa odierni, si passerà intorno ai +21/22°C, quindi già circa 3/4° in meno rispetto alle punte miti di questi giorni.

Da mercoledì 30, la nuvolosità si farà via via più compatta, inizieranno ad arrivare anche i primi nuclei instabili con primi rovesci irregolari, magari non escluso anche qualche temporale più intenso, specie nel corso delle ore pomeridiane. Giovedì 31, ultimo giorno del mese, all’insegna di nubi irregolari, qualche addensamento con deboli precipitazioni sparse e potrebbero non mancare anche locali schiarite. Insomma, cambio già abbastanza evidente del tempo nel corso dei prossimi 2/3 giorni, se non altro per l’assoluta stabilità nei giorni passati e di queste ore, ma non sarà ancora un cambiamento in termini sostanziali.

Un peggioramento più importante, invece, è attesa proprio dalla sera del 31, verso la notte del 1 novembre, quando da Ovest potrebbe arrivare un fronte più intenso con rovesci e temporali più significativi anche sulla Capitale. A seguire, per le ore diurne della festività di Ognissanti e il giorno 2, Commemorazione dei Defunti, si profila un miglioramento con maggiori schiarite soleggiate, anche se tempo decisamente più fresco con calo termico di 5/7° rispetto ai valori miti dell’ultimo fine settimana.

Previsioni Meteo Roma: maltempo autunnale dal 3 al 7 novembre

Prospettive di peggioramento significativo tra il 3 e il 7 novembre. Nei 4/5 giorni che andrebbero dal primo weekend di novembre e verso metà della settimana prossima, prenderebbe piede sul Mediterraneo centrale una intensa circolazione perturbata di matrice atlantica a cui le regioni tirreniche sarebbero particolarmente esposte e, naturalmente, lo sarebbe la stessa Capitale Roma.

In questa fase, sono attesi fronti perturbati importanti con momenti di maltempo anche significativo e rischio abbastanza elevato di possibili allagamenti per precipitazioni temporaneamente intense sulla Capitale.

Da una nostra stima approssimativa, tra fine mese e fino al 3 novembre su Roma potrebbero cadere intorno ai 20/30 mm di pioggia. Dal 3 novembre e fino al 7 novembre ne potrebbero cadere altri 70/80. In circa 10 giorni prossimi, la Capitale potrebbe ricevere un quantitativo di pioggia pari a quello dell’intero mese di novembre. Naturalmente si tratta di stime, vedremo via via, poi, con che riscontro reale.

MeteoWeb aggiornerà quotidianamente l’evoluzione del tempo per la Capitale Roma, per il breve, medio e lungo periodo.