Previsioni Meteo Roma: oggi ultimo giorno di sole e caldo, ma domani arrivano violenti temporali dal Tirreno [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma– Nessuna novità per la giornata odierna. Alta pressione sempre dominante, bel tempo e tanto sole sulla Capitale, con soltanto qualche velatura alta assolutamente innocua, magari più presente nel corso della giornata. Clima sempre molto mite, anzi, è il caso di dire caldo, quasi estivo, visto che nella giornata di ieri la punta massima ha sfiorato i +29°C sulla Capitale, esattamente +28,7°C sui quartieri centrali metropolitani. Oggi sono attesi un paio di gradi in meno, tuttavia pur sempre temperature decisamente sopra media, con massima che potrebbe attestarsi sui +26 e +27°C.

Avevamo parlato, però, nei giorni scorsi, di una rottura della fase anticicloniche mite, rottura che sarebbe dovuto arrivare per la metà della settimana in corso. Conferme, anche dall’ultimissimo aggiornamento mattutino, circa un temporaneo, moderato peggioramento del tempo per il corso della giornata di domani, giovedì 24 ottobre.

Entrando più nei dettagli, lo spostamento del vortice depressionario dai settori iberici, poi francesi, infine, appunto per domani giovedì, verso il Mediterraneo centrale, comporterà un repentino calo della pressione, soprattutto alle quote medio-alte, ove più consistente si configura la crisi barica, anche in corrispondenza di molti settori italiani, con nubi e piogge che riguarderanno soprattutto le aree tirreniche e quindi anche la Capitale.

La fase più propensa a precipitazioni per Roma, andrà dalle ore serali di domani, giovedì, e per il corso della notte su venerdì 25 ottobre.

Le nubi tenderanno a intensificarsi già dalle prime ore mattutine di domani, ma fino a metà giornata non sono attese piogge, perlomeno degne di nota. Addensamenti con primi possibili rovesci irregolari sulla città, potrebbero arrivare nel corso del pomeriggio, ma sarà dalle ore serali che si intensificheranno i nuclei perturbati sulla verticale romana, apportando i rovesci o temporali più consistenti. Nella notte, poi, sono attesi altri impulsi, magari più irregolari, ma temporaneamente anche questi consistenti con altri apporti piovosi.

Entro la seconda mattinata di venerdì, il vortice depressionario dovrebbe compiere una manovra più occidentale, quindi allontanarsi dai settori del medio-basso Tirreno peninsulari ove, via via, le vorticità andrebbero diminuendo e, con esse, anche il rischio di piogge. L’accumulo finale, entro il mattino di venerdì, potrebbe aggirarsi intorno ai 20/30 mm, ma non sono esclusi apporti superiori, magari considerando una temporanea, maggiore insistenza di nuclei perturbati provenienti dal basso Tirreno.

Naturalmente, potrebbe aversi qualche fase tra la sera di giovedì e la notte su venerdì, in cui l’azione verticale potrebbe essere più esasperata, con rischio anche di possibile nubifragio sulla Capitale. Riteniamo pertanto utile un’azione preventiva rispetto al rischio di possibili allagamenti lampo.

Dicevamo di un miglioramento rapido già per il corso di venerdì 25 con prospettiva, a seguire, di bel tempo e di nuovo sole e sempre piuttosto caldo per il weekend di fine ottobre.

Volgendo lo sguardo sul più lungo termine, dalle indagini traspare la possibilità di un ritorno di una moderata instabilità tra gli ultimissimi giorni di ottobre, per la festività di Ognissanti, Commemorazione dei Defunti e per il corso della prima settimana di novembre, quando all’instabilità moderata potrebbe associarsi anche un considerevole calo termico con prospettive di condizioni dalle caratteristiche tardo autunnali o quasi simil invernali.

Ma torneremo ad aggiornarci quotidianamente su questa tendenza nel medio-lungo periodo.