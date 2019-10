Previsioni Meteo Roma: “ottobrata romana” con sole e caldo. Piogge in vista nel medio-lungo termine

Previsioni Meteo Roma – Dopo le piogge di martedì, la pressione è tornata a salire, a dire il vero non di molto al suolo, siamo sui 1016 hpa, ma geo-potenziali in crescita soprattutto alle quote medio-alte dell’atmosfera e ciò garantirà una buona fase di tempo stabile e soleggiato.

Secondo le stime attuali, il sole dovrebbe farla da padrone almeno per i prossimi 5/6 giorni, salvo qualche momento caratterizzato da un temporaneo aumento di nubi. Nuvolosità, tuttavia, mediamente innocua, irregolare e comunque associata ad ampie e prevalenti schiarite, magari più probabile nel pomeriggio di sabato e nel corso di domenica.

Già stabilità, dunque, da queste ore e per tutto il fine settimana, ma un ulteriore incremento dell’alta pressione dovrebbe accorrere per la prima parte della prossima settimana. Si prospetta infatti una classica “ottobrata romana”, con prevalenza di circolazione orientale o sudorientale tuttavia in un contesto di correnti miti che porteranno un assaggio estivo da lunedì 21 a mercoledì 23 ottobre. Valori barici di tutto rispetto alle quote medio-alte comporteranno un significativo peso della colonna d’aria sulla verticale della Capitale, quindi stabilità nei bassi strati e a ciò si aggiungeranno anche correnti mediamente sudorientali di giorno, quindi di provenienza nordafricana e piuttosto calde.

Le temperature potranno lievitare oltre la media di ben 6/8°C tra il 22 e il 23 ottobre, con punte nei valori massimi anche verso il 27/28°C. Magari non si andrà sul “Testaccio” o nelle “vigne intorno Monteverde” a ballare “il salterello” ma certamente i romani beneficeranno di una piacevole fase estiva. Non si avvertirà molto l’aumento termico nelle ore notturne per via dell’inversione termica e anche per una circolazione prevalente mediamente orientale nei bassi strati. Le temperature minime, infatti, potranno porsi poco sopra quelle attuali, mediamente sui 14/16°C.

Arrivano le piogge nell’ultima settimana

Non solo sole e bel tempo, però, in prospettiva. Dalle indagini in nostro possesso, ci sono sentori di cambiamento intorno al 24/25 ottobre, quando l’azione perturbata atlantica, sino ad allora più occidentale sul Mediterraneo, dovrebbe accentrarsi e coinvolgere in maniera più diretta gran parte delle regioni centro-meridionali italiani, il Lazio e la Capitale compresi. In particolare, un aumento di nubi con prime piogge è atteso per giovedì 24 ottobre e attenzione, magari anche con maltempo serio nella sera notte verso venerdì 25.

Un significativo calo termico, infatti, a seguito dell’accentramento di un vortice depressionario in isolamento sul nostro bacino e in avanzamento verso il Tirreno centro-meridionale, le forti vorticità annesse al sistema, lo scontro dell’aria più fredda con quella eccessivamente calda precedente, potrebbero dare luogo anche a maltempo intenso proprio sulle aree tirreniche centrali e sulla Capitale con il serio rischio di nubifragi nella fase verso metà settimana prossima.

Naturalmente su questa evoluzione ci aggiorneremo quotidianamente.