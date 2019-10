Previsioni Meteo Roma: torna l’Estate nella Capitale, caldo anomalo nei prossimi giorni [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Una vera esaltazione anticiclonica si compirà nel corso dei prossimi giorni e in particolare nella prima parte della prossima settimana. La saccatura instabile nordeuropea che affonderà verso la Penisola iberica, troverà lì terreno fertile per un ulteriore approfondimento, tenendo un asse troppo trasversale rispetto alle latitudini centrali italiani. Nella sostanza, sulla traiettoria del flusso umido lungo l’ascendente depressionaria, non ci sarà la nostra Capitale e non ci sarà nemmeno gran parte del Centro Sud in genere, aree, invece, che verranno interessate in maniera massiccia dal promontorio subtropicale-nordafricano caratterizzato da aria secca e stabile e trainato verso Nord proprio dai moti meridionali attivati dalla depressione iberica.

Quindi, bel tempo a oltranza sulla capitale Roma per almeno 5/6 giorni. Naturalmente potranno esserci delle fasi, soprattutto nel corso del weekend, nelle quali potranno transitare delle nubi, in genere medio-alte, frutto di umidità periferiche in media troposfera legate al sistema iberico le quali potranno condensare alle quote medio-alte e portare qualche fastidio in termini di parziale, temporanea copertura del sole, ma null’altro in più.

Dicevamo, piuttosto, che la prima parte la prossima settimana potrà configurarsi quasi estiva, concretizzandosi i massimi di geo-potenziali alle quote medio-alte, quindi con colonna che si farebbe più pesante, moti ascendenti completamente soppressi e termiche nordafricane anche più più calde, specie alle medie quote. Tra lunedì e mercoledì, sulla Capitale potrebbero aversi temperature massime mediamente tra +25 e +27°C, ma punte anche verso i +28°C.

Previsioni Meteo Roma, tendenza a lungo termine: a quando un possibile cambiamento serio in questo ottobre piuttosto siccitoso?

Le prospettive di piogge che possano coinvolgere anche la Capitale, sono confermate verso il 24/25 del mese. Anche dai dati aggiornati di stamani, per quella fase di metà settimana prossima, la struttura depressionaria iberica è prevista trasferirsi gradualmente verso il Mediterraneo centrale. Con buona probabilità i minimi di pressione potrebbero portarsi in prossimità della Sardegna o comunque del medio-basso Tirreno e, da questa posizione, le avvezioni di vorticità positive in un letto di correnti portanti meridionali, dovrebbero ben impattare sui settori centrali del Lazio con rischio di piogge diffuse e spesso forti anche per Roma.

Ribadiamo il rischio di possibili fenomeni violenti in quella fase, se la struttura depressionaria continuerà a essere confermata nel tipo visto anche negli aggiornamenti odierni.

Monitoreremo quotidianamente l’evoluzione con aggiornamenti quotidiani sulla tendenza per la Capitale.