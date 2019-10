Previsioni Meteo Roma: progressivo calo termico, qualche nube in più, ma scarse piogge. Peggiora a inizio novembre

Previsioni Meteo Roma – Tiene ancora per oggi l’alta pressione, con un’altra giornata in prevalenza soleggiata anche se potranno esserci un po’ più di nubi irregolari di tipo medio-alto. Tuttavia, è in corso un progressivo anche se lento deterioramento barico, con circolazione che si farà via via più movimentata, nubi irregolari sempre più presenti e anche un certo calo termico. Già oggi, rispetto ieri, si perderanno circa 2/3°C con valori massimi che dai +23/24°C circa fatti registrare appunto nella giornata di ieri, si passerà ai +20/22°C odierni.

1/2°C in meno ancora entro fine mese, con valori che si allineeranno alle medie stagionali, dopo il surplus protratto per molti giorni passati. Sotto l’aspetto delle precipitazioni, però, non si intravedono piogge fino a metà giornata di giovedì 31.

Ci potrà essere un aumento di nubi, l’abbiamo detto, magari anche qualche addensamento in più nel corso di domani, mercoledì 30, specie nelle ore pomeridiane e serali, ma i fenomeni associati saranno veramente scarsi o qualcuno debole occasionale.

La fase in cui potranno aversi addensamenti un po’ più significativi dovrebbe andare dal pomeriggio di giovedì 31 e nelle ore serali di giovedì stesso, con rischio di deboli rovesci o piogge sparse, ma anche in questo caso non particolarmente significativi, magari intensità debole o al più temporaneamente moderata. Locali rovesci moderati anche nella notte su venerdì 1 novembre, ma poi per il giorno festivo di Ognissanti i fronti dovrebbero transitare più a Sud di Roma, quindi con cieli che potrebbero essere ancora diffusamente nuvolosi, ma senza piogge, perlomeno degne di nota. Rettificheremo, ancora, tuttavia, la tendenza per la festività di Ognissanti nel corso dei quotidiani editoriali.

Per la Commemorazione dei Defunti, sabato 2 novembre, il tempo dovrebbe continuare a mantenersi asciutto sulla Capitale, magari con mattinata anche ampiamente soleggiata, poi progressivo aumento di nubi e cieli più coperti nel corso della giornata, ma sempre senza piogge. Un peggioramento, invece, è atteso per la sera di sabato 2 novembre, quando potrebbe arrivare un primo fronte più organizzato da Ovest con possibilità di una moderata pioggia serale.

Previsioni Meteo Roma: rischio di pesante maltempo per domenica 3

Attenzione, perché poi nelle ore notturne verso domenica 3, potrebbe prendere il via una fase di accentuato maltempo per nuclei di instabilità intensi provenienti dal Tirreno. Secondo gli ultimissimi dati elaborati dal Centro di Calcolo Europeo ECMWF, si instaurerebbe, infatti, un possente flusso umido e perturbato di matrice atlantica con principale avvezione di vorticità positiva proprio verso il medio-basso Tirreno. La verticale romana sarebbe sulla traiettoria del flusso con rischio quindi di forti rovesci e temporali per le ore notturne verso domenica 3 e anche per buona parte della giornata festiva.

In questa circostanza si potrebbero rischiare anche nubifragi sulla Capitale con allagamenti e momenti di criticità.

Le indicazione per il corso della prima decade di novembre, sono per altri attacchi instabili o anche perturbati di matrice atlantica con rischio di diverse fasi di maltempo, seppure intervallate a qualche giornata con tempo più asciutto.

Tutti i dettagli sulla previsione a breve termine e sulla tendenza a lungo termine per la città di Roma nei nostri quotidiani editoriali dedicati.