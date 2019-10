Previsioni Meteo Roma: tempo in progressivo peggioramento, specie dal pomeriggio. Rischio nubifragi [DETTAGLI]

Previsioni Meteo Roma – Countdown per il peggioramento anche sulla Capitale. Cieli più nuvolosi già da stamani, temporanei addensamenti, tuttavia i parametri di instabilità sulla verticale romana non sono ancora significativi, con schiarite ancora abbastanza presenti.

Con buona probabilità, gran parte della giornata trascorrerà all’insegna di nubi alternate a schiarite, via via nubi prevalenti e temporanei addensamenti, ma ancora niente di importante, quindi qualche quartiere potrà vedere cieli più minacciosi o occasionali brevi rovesci, ma, diversi altri, forse la maggioranza, potrebbero arrivare fino alle ore di metà pomeriggio, con tempo ancora asciutto.

Infatti dalla seconda parte del pomeriggio e in serata, è previsto l’arrivo dei nuclei più importanti anche sulla verticale di Roma con conseguente tempo via via più perturbato.

In questa fase, sono attesi rovesci e localmente temporali, non escluso anche una esasperazione di fenomeni con precipitazioni in forma di nubifragio. Pertanto, date anche le consuete, peculiari complicanze del caso nella città capitolina, certamente non vanno escluse possibili criticità temporanee con rischio allagamenti.

Gli indici di instabilità, infatti, appaiono via via più significativi da metà-secondo pomeriggio e verso sera, con possibili accumuli, magari anche in poche ore, intorno ai 20/30 mm.

Ancora possibilità di qualche pioggia irregolare nella notte, ma, dicevamo, di un’azione che potrebbe essere anche temporaneamente incisiva, tuttavia non molto duratura, tant’è che entro la mattinata di domani, venerdì 25 ottobre, le precipitazioni dovrebbero cessare quasi del tutto, con resto della giornata all’insegna di nubi irregolari, ma senza piogge o residue, occasionali e deboli.

Si conferma, a seguire, un fine settimana nuovamente all’insegna del bel tempo e del sole prevalente, salvo poche nubi sparse, specie sabato, e clima piacevole di giorno, con massime mediamente attese intorno ai +24/25°C.

La stabilità potrebbe protrarsi fino a fine mese, salvo un progressivo aumento di nubi tra il 30 il 31. Prospettive a più lungo termine, per la prima settimana di novembre, all’insegna di un nuovo cambiamento con più nubi, piogge sparse, dapprima deboli, poi magari via via anche moderate, e progressivo calo termico, con clima più propriamente di stampo tardo autunnale o simil invernale.

Ci aggiorneremo quotidianamente sulle previsioni e sulla tendenza del tempo per la città di Roma, nei nostri editoriali dedicati.