Previsioni Meteo Sardegna, arriva l’Autunno: da lunedì vento e crollo delle temperature

Il weekend del 5-6 ottobre rappresenterà l’ultimo scampolo d’estate in Sardegna. Da lunedì 7 ottobre, arrivano pioggia e vento, che porteranno a un brusco abbassamento delle temperature. Sabato 5 e domenica 6 ottobre saranno due giorni ancora caldi, con temperature di +27-28°C, sole e cielo sereno. Secondo gli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica di Decimomannu, il maestrale soffierà tra i 30 e i 40km/h per quasi tutto il weekend. Nel pomeriggio di domenica, il cielo comincerà a coprirsi, anticipando il cambiamento che arriverà lunedì. Il maestrale lascerà il posto al vento di grecale e il cielo si riempirà di nuvole in quasi tutta la Sardegna. Possibili piogge e temporali soprattutto nella parte orientale e nord orientale del territorio. Il quadro climatico abbasserà le temperature di parecchi gradi, soprattutto nelle zone dell’interno – massime fino a +18°C e minime di +10-12°C – per un primo vero assaggio di autunno.