Previsioni Meteo, migliora anche al Sud dopo la prima grande piovuta jonica dell’autunno: adesso torna il caldo

Le Previsioni Meteo per i prossimi giorni confermano il trend già tracciato in precedenza su MeteoWeb: inizia una grande “Ottobrata” che determinerà un lungo periodo di sole e caldo in tutt’Italia tanto che nel weekend si potrà tornare persino a mare. Intanto sta tornando a splendere il sole all’estremo Sud dove negli ultimi giorni si è verificata la prima grande piovuta jonica della stagione autunnale. Gli accumuli pluviometrici complessivi degli ultimi tre giorni sono rilevanti, tanto che localmente i temporali hanno provocato persino dei danni come accaduto la scorsa notte in Sicilia, nel catanese.

Di seguito i dati pluviometrici complessivi degli ultimi tre giorni:

Sicilia : 148mm a Palazzolo Acreide, 103mm a Siracusa, 95mm a Lentini, 92mm a Linguaglossa e Francofonte, 68mm ad Augusta, 65mm a Modica, 62mm a Noto, 56mm a Caltagirone, 54mm a Mineo, 53mm a Catania, 45mm a Ispica, 44mm a Licata, 43mm a Castelbuono, 40mm a Mazzarino, 38mm a Ragusa e Caronia, 37mm a Pachino.

Calabria: 90mm a Capo Spartivento, 79mm a Staiti, 66mm a Locri, 49mm a Bovalino Marina, 45mm a San Luca, Platì e Antonimina, 37mm a Sant'Agata del Bianco, 36mm a Gioiosa Ionica, 34mm ad Ardore Superiore, 32mm a Bova Superiore e Roccaforte del Greco, 30mm a Roccella Ionica.

Già oggi, però, con le schiarite, le temperature stanno aumentando considerevolmente, soprattutto in Puglia ma anche in Calabria e Sicilia. Al momento abbiamo +28°C a Bari, Foggia e Monopoli, +27°C a Lecce, Barletta, Mazara del Vallo, Sciacca e Castelvetrano, +26°C a Palermo, Messina, Reggio Calabria, Cosenza, Ancona, Trapani, Agrigento, Modica e Licata.

Nei prossimi giorni farà ancora più caldo: le temperature arriveranno a ridosso dei +30°C e si tornerà in spiaggia.

