Previsioni Meteo Torino e Piemonte: domani bel tempo e temperature di +22-23°C

A Torino domani, sabato 26 ottobre, bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +22°C, la minima di +13°C, lo zero termico si attesterà a 3750m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: aumenta la pressione atmosferica sul Nord-Italia favorendo una bella giornata di sole su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Cieli sereni o poco nuvolosi e peraltro con clima molto mite per il periodo: temperature diurne diffusamente sui +22-23°C. Qualche foschia o banco di nebbia mattutino tra alessandrino, vercellese e astigiano. Di notte non freddo: valori che in genere non scenderanno sotto i +10-11°C. Venti deboli. Mar ligure poco mosso.