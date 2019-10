Previsioni Meteo Torino e Piemonte: domani giornata tra sole e nuvole, massime oltre i +20°C

A Torino domani, domenica 13 ottobre, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +20°C, la minima di +10°C, lo zero termico si attesterà a 3700m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: un campo di alta pressione insiste ancora sull’Italia, seppur lascia filtrare correnti più umide sudoccidentali. Giornata tra sole e nubi irregolari in transito, più diffuse in Liguria e verso sera anche sul Piemonte. Clima mite, con massime oltre i +20°C. Venti deboli, in rotazione a Sud sul Ligure che rimarrà poco mosso o al più mosso.