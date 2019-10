Previsioni Meteo Torino e Piemonte: nuvole e banchi di nebbia domani, massime sui +20°C

A Torino domani, sabato 12 ottobre, nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli poco nuvolosi al pomeriggio. Tornano le nubi in serata. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di +20°C, la minima di +10°C, lo zero termico si attesterà a 3800m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.

Piemonte: giornata con tempo stabile e soleggiato salvo per un po’ di nubi basse in Piemonte. Tendenza ad un parziale aumento della nuvolosità, specie alta e stratiforme, da ovest verso est in serata. Poche le variazioni termiche; massime stabili sui +20°C. Venti deboli e mar ligure poco mosso.