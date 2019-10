Le Previsioni Meteo per la Toscana: aumento della nuvolosità e possibili piogge nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per la Toscana, da domani e fino a venerdì 11 ottobre, fornite dal Lamma:

domani sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli o localmente moderati da nord-est in attenuazione. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo in attenuazione. Temperature: minime in calo con valori inferiori a 10 gradi, massime in aumento con punte fino a 24-25 gradi.

Mercoledì 9 ottobre: aumento della nuvolosità in particolare sulle zone settentrionali, possibilità di piogge dal pomeriggio sulle zone di nord-ovest. Venti: moderati meridionali con rinforzi sull’Arcipelago. Mari: mossi, tendenti a molto mossi. Temperature: stazionarie.

Giovedì 10 ottobre: nuvoloso in mattinata con residue locali piogge, miglioramento dal pomeriggio. Venti: di Libeccio moderati sulla costa. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.

Venerdì 11 ottobre: nuvoloso, ma bassa probabilità di piogge. Venti: di Libeccio in rotazione a Grecale. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.