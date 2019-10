Previsioni Meteo Toscana: domani nubi, piogge sparse e isolati rovesci

Le previsioni meteo per la Toscana, il bollettino fino all’8 ottobre fornito dal Lamma.

Domani nuvoloso con possibilità di piogge sparse e isolati rovesci. Migliora dal pomeriggio fino a cielo sereno o poco nuvoloso in serata. Venti: deboli variabili nell’interno, in prevalenza occidentali lungo la costa fino a moderati. Mari: mossi, temporaneamente molto mossi in mattinata a nord dell’Elba. Temperature: in aumento in particolare nei valori minimi.

Domenica 6 ottobre in mattinata sereno o poco nuvoloso con dense foschie o banchi di nebbia nelle zone di pianura. Nel pomeriggio modesti addensamenti cumuliformi sui rilievi interni. In serata nubi in rapido aumento a partire dalle zone nord-occidentali. Venti: deboli variabili. Mari: mossi in attenuazione. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve rialzo.

Lunedì 7 ottobre probabile peggioramento con piogge e locali rovesci. Migliora nella seconda parte della giornata. Venti: moderati o forti da nord-est. Mari: mossi in particolare al largo. Temperature: massime in calo.

Martedì 8 ottobre: prevalenza di cielo sereno. Venti: deboli o moderati da nord-est in attenuazione. Mari: mossi in attenuazione. Temperature: massime in aumento in particolare nell’interno.