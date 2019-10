Previsioni Meteo Toscana: domani piogge diffuse e temporali

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino a venerdì 18 ottobre.

Domani molto nuvoloso con precipitazioni sparse, in nottata e in mattinata, più probabili sulle zone costiere e occidentali della regione. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni tenderanno ad essere più diffuse estendendosi anche alle zone interne e assumendo, localmente, carattere temporalesco. Venti: moderati di scirocco con rinforzi sulla costa, sull’Arcipelago e sui rilievi. Deboli o localmente moderati nell’interno. Tendenti a ruotare in serata ai quadranti occidentali. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Mercoledì 16: nuvoloso sul nord della regione con isolate precipitazioni. Poco o parzialmente nuvoloso altrove. Venti: moderati o forti di libeccio sulla costa centrale, deboli nell’interno con rinforzi sui rilievi, soprattutto orientali. Mari: molto mossi o localmente agitati sui settori centro-settentrionali, mossi altrove. Temperature: in lieve diminuzione.

Giovedì 17: tra poco e parzialmente nuvoloso. Non escluse isolate brevi precipitazioni sulle zone settentrionali. Venti: deboli occidentali. Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove. In attenuazione. Temperature: in lieve calo le minime. Stazionarie le massime.

Venerdì 18: nuvoloso sul nord-ovest, poco nuvoloso altrove. Venti: deboli meridionali sulla costa. Deboli variabili o assenti altrove. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.