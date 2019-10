Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani piogge residue, poi il miglioramento

Le Previsioni Meteo per la Toscana fino a domenica 13 ottobre, fornite dal Lamma.

Domani variabilità con locali piogge o brevi rovesci sulle zone interne in mattinata in miglioramento dal pomeriggio. Venti: di libeccio moderati-forti sulla costa centro-settentrionale, deboli nell’interno. Mari: molto mossi i settori a nord dell’Elba, mossi gli altri ma in graduale attenuazione. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.

Venerdì 11: sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sull’Appennino fiorentino e aretino in mattinata. Venti: tra deboli e localmente moderati di grecale su Arcipelago e litorale. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime in locale aumento.

Sabato 12: sereno in mattinata, velato dal pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Domenica 13: parzialmente nuvoloso. Venti: deboli da sud, sud-est. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.