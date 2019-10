Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani piogge sparse e locali temporali

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana.

Domani molto nuvoloso con piogge sparse e locali temporali in lenta estensione dalle zone centro-settentrionali al resto della regione. Venti: deboli variabili in rotazione da nord-est fino a moderati. Mari: poco mossi o localmente mossi al largo Temperature: in lieve calo.

Giovedì 31 ottobre: nuvoloso con residue precipitazioni in mattinata più probabili su Arcipelago e Appennino. Tendenza a schiarite dal tardo pomeriggio. Venti: moderati di grecale con locali raffiche in Arcipelago e sui crinali. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: in ulteriore calo.

Venerdì 1 novembre: poco o parzialmente nuvoloso. Venti: moderati di grecale in attenuazione. Mari: fino a mossi al largo, in attenuazione. Temperature: in calo le minime. Massime quasi stazionarie.

Sabato 2 novembre: nubi in aumento con piogge sulle zone di nord-ovest dal pomeriggio. Venti: moderati meridionali. Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi. Temperature: minime in aumento.