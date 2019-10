Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani piogge sparse e venti di scirocco

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 22 ottobre.

Domani nuvoloso con addensamenti più compatti sulle zone di nord-ovest. Piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e Pistoia, in particolare sui rilievi. Venti: di scirocco, deboli sulle zone interne, moderati con locali rinforzi sulla costa e sull’Arcipelago. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 20 nuvoloso con addensamenti più consistenti sul nord della regione. Piogge sparse e locali temporali sulle zone di nord-ovest, in particolare sulla Lunigiana. Venti: deboli di scirocco sulle zone interne, moderati sulla costa con rinforzi. Mari: generalmente mossi. Temperature: massime in lieve aumento con valori sopra la media.

Lunedì 21: poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso con addensamenti sulle zone nord-occidentali, dove nella notte e in mattinata saranno possibili rovesci e temporali. Venti: di scirocco, moderati su Arcipelago e costa, deboli altrove. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.

Martedì 22: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime in aumento con valori decisamente sopra la media.