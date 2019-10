Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani pioggia e temperature in calo

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 3 novembre.

Domani molto nuvoloso con possibilità di locali precipitazioni, anche temporalesche, più frequenti sulla costa nella notte e in mattinata, anche sulle zone interne nel pomeriggio. Venti: deboli o localmente moderati di grecale con locali rinforzi su Arcipelago e crinali. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: in ulteriore lieve calo.

Venerdì 1 novembre: poco nuvoloso con locali addensamenti sul centro-sud della regione. Venti: moderati di grecale in attenuazione. Mari: fino a mossi al largo, in attenuazione. Temperature: in calo le minime. Massime in lieve aumento. Sabato 2 novembre: molto nuvoloso con piogge e locali temporali in estensione dalla zone di nord-ovest al resto della regione. Venti: moderati da sud sulla costa, deboli nell’interno. Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi in serata. Temperature: pressoché stazionarie.

Domenica 3 novembre: variabile in mattinata, aumento delle nubi con piogge dal pomeriggio. Venti: moderati o localmente forti di libeccio sulla costa, deboli nell’interno. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: in aumento.