Previsioni Meteo Toscana: domani possibili piogge su Arcipelago e costa

Le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma, tutti i dettagli fino al 7 ottobre.

Domani cielo velato con tendenza all’aumento della nuvolosità. Possibili piogge in serata in Arcipelago e costa. Venti: deboli occidentali, in rinforzo dalla sera sulla costa centrale. Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento sul litorale livornese in serata. Temperature: minime in marcato calo, massime in lieve aumento, più sensibile sulle zone orientali della regione.

Sabato 5 durante la notte e prime ore del mattino rovesci sparsi. In seguito rapido miglioramento fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili nell’interno, tendenti a disporsi da ovest/nord-ovest lungo la costa fino a moderati. Mari: mossi o poco mossi. Temperature: in aumento, più sensibile nei valori minimi.

Domenica 6 inizialmente poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta nella seconda parte della giornata. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.

Lunedì 7 possibile transito di una veloce perturbazione nella prima parte della giornata. Miglioramento in seguito. Venti: moderati settentrionali. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: massime in calo.