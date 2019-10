Previsioni Meteo Toscana: domani rovesci e temporali, temperature massime in calo

Le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma, da domani al 5 ottobre.

Mercoledì 2 ottobre molto nuvoloso con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni interesseranno già nottetempo le province di nord-ovest (Massa Carrara, Lucca e parzialmente Pisa, Pistoia e Livorno) per poi estendersi, tra la tarda mattinata e il pomeriggio, al resto della regione. Miglioramento in serata. Venti: moderati meridionali tendenti a disporsi a libeccio nella seconda parte della giornata. Mari: molto mossi. Temperature: minime stazionarie o in locale aumento nell’interno, massime in sensibile calo.

Giovedì 3 ottobre nottetempo nuvolosità variabile con possibili piogge sulle zone meridionali e in Appennino. Dalla tarda mattinata sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti: di grecale, moderati con locali raffiche. Mari: mossi o molto mossi al largo. Temperature: in ulteriore diminuzione. Massime in pianura attorno a 20 gradi.

Venerdì 4 ottobre parzialmente nuvoloso con ulteriore aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata associata a possibili piogge sulle zone di nord-ovest (Massa Carrara, Lucca e Pistoia). Venti: inizialmente deboli variabili, tendenti a disporsi da ovest dal pomeriggio. Mari: mossi al largo. Temperature: minime in ulteriore diminuzione, massime in lieve aumento.

Sabato 5 ottobre: poco o parzialmente nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi sottocosta. Temperature: minime in aumento.