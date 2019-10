Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti

Il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana, fornito dal Lamma.

Domani sereno o poco nuvoloso, salvo locali addensamenti sull’Appennino fiorentino e aretino in mattinata. Venti: tra deboli e localmente moderati di Grecale su Arcipelago e litorale. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime in aumento su valori superiori alle medie stagionali.

Sabato 12 sereno in mattinata, velato dal pomeriggio. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Domenica 13: parzialmente nuvoloso, con nubi a tratti piu’ consistenti in prossimita’ della costa, ma con bassa probabilita’ di precipitazioni. Venti: deboli da sud, sud-est, localmente moderati su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: minime in deciso rialzo, massime stazionarie o in lieve calo.

Lunedì 14: generalmente nuvoloso con addensamenti a tratti piu’ consistenti sulla costa e sul nord-ovest, dove saranno possibili locali e deboli piogge. Venti: fino a moderati di Scirocco sulla costa, deboli nell’interno. Mari: fino a mossi. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime (valori superiori alle medie stagionali).