Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani temporali “persistenti e di forte intensità”

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni.

Domani molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse in mattinata e diffuse nella seconda parte della giornata, quando assumeranno carattere temporalesco a partire dall’Arcipelago e dalle zone costiere. I temporali localmente potranno essere persistenti e di forte intensità. Venti: tra moderati e forti da sud-est sulla costa e sui rilievi, in attenuazione serale. Deboli nelle pianure interne. Mari: molto mossi al largo (localmente agitati a sud di Piombino sulle coste esposte) e sulla costa meridionale. Mossi sul litorale centro-settentrionale. Temperature: massime in sensibile calo. Venerdì 25 molto nuvoloso, con qualche residuo rovescio sulle zone centro-meridionali durante la notte e al primo mattino. Schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli o moderati da nord-est. Mari: mossi o molto mossi in attenuazione. Temperature: minime stazionarie, massime in nuovo lieve aumento.

Sabato 26 sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore della mattina nelle pianure interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in lieve calo, massime in lieve aumento.

Domenica 27 sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore della mattina nelle pianure interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.