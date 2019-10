Previsioni Meteo Toscana: domani variabilità e locali piogge in Appennino

Le previsioni meteo per la Toscana fino a domenica 6 ottobre, fornite dal Lamma.

Domani iniziali condizioni di variabilità associata a locali piogge in Appennino. Dalla tarda mattinata sereno o poco nuvoloso ovunque. Venti: di Grecale moderati con locali raffiche. Mari: mossi o molto mossi al largo. Temperature: minime in sensibile calo. Massime stazionarie o in lieve calo.

Venerdì 4 inizialmente sereno velato; dal pomeriggio generale aumento della nuvolosità. Possibili piogge in serata sulla costa centro-settentrionale e sulle zone nord-occidentali (PI, MS, LU). Venti: deboli da sud sud-ovest, in rinforzo dalla sera sulla costa centrale. Mari: poco mossi con moto ondoso in aumento sul litorale livornese in serata. Temperature: minime in ulteriore diminuzione, massime in lieve aumento.

Sabato 5: durante la notte pioggia su gran parte della regione. Rapido miglioramento già nel corso della mattinata. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi sottocosta. Temperature: in aumento, più sensibile nei valori minimi.

Domenica 6: poco nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nella seconda parte della giornata. Venti: deboli variabili tendenti a disporsi da sud-ovest. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie.