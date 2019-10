Le Previsioni Meteo per la Toscana: domani velature e nebbie

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino al 15 ottobre 2019.

Domani poco o parzialmente nuvoloso con formazione, nottetempo e al primo mattino, di nebbie e foschie sulle pianure centro-meridionali; da fine mattinata locali addensamenti lungo la costa centro meridionale e transito di velature da ovest verso est. Venti: deboli di direzione variabile. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Domenica nuvoloso per nubi prevalentemente alte e stratificate; addensamenti piu’ consistenti sono attesi tra fine mattinata e pomeriggio lungo la costa centro meridionale e sulle colline retrostanti ove saranno possibili deboli piogge. Nebbie mattutine su aretino e senese in dissolvimento. Venti: deboli da sud, sud-est, localmente moderati su costa e Arcipelago. Mari: poco mossi. Temperature: minime in rialzo, massime stazionarie.

Lunedì 14 generalmente nuvoloso con possibili locali e deboli piogge piu’ probabili sulle zone occidentali. Venti: fino a moderati di Scirocco sulla costa, deboli nell’interno. Mari: mossi. Temperature: in aumento le minime, stazionarie le massime (valori superiori alle medie stagionali).

Martedì 15: nuvoloso con possibili piogge sulle zone occidentali. Venti: tra deboli e moderati di Scirocco. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.