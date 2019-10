Previsioni Meteo Toscana: domani nuvoloso con possibili piogge sui rilievi

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino al 19 ottobre 2019.

Domani nuvoloso sulle zone settentrionali con possibilita’ di locali piogge piu’ probabili sui rilievi, poco nuvoloso sulle zone meridionali. Venti: moderati o forti di libeccio sulla costa centrale e sui rilievi, ma in attenuazione nel corso della giornata. Deboli o localmente moderati sulle zone interne. Mari: molto mossi sui settori centro-settentrionali in lenta attenuazione nel corso della giornata, mossi altrove. Temperature: in lieve diminuzione in particolare le minime.

Giovedì 17: nuvoloso in mattinata sulle zone settentrionali, schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli occidentali. Mari: mossi a nord dell’Elba, poco mossi altrove. In attenuazione. Temperature: in lieve calo le minime. Stazionarie le massime.

Venerdì 18: parzialmente nuvoloso. Venti: deboli meridionali sulla costa, deboli variabili o assenti altrove. Mari: poco mossi. Temperature: stazionarie.

Sabato 19: possibile peggioramento a partire dalla fascia costiera. Venti: di scirocco, moderati. Mari: mossi. Temperature: stazionarie.