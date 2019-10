Le Previsioni Meteo per la Toscana: giovedì temporali e calo delle temperature

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 26 ottobre.

Domani sereno o temporaneamente velato. In serata tendenza ad aumento della nuvolosita’ a partire dall’Arcipelago e dalle zone costiere. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, fino a moderati sulla costa. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione le massime, ma su valori ancora molto superiori alla norma.

Giovedì 24 transito di una perturbazione con cielo molto nuvoloso associato a precipitazioni, anche temporalesche, inizialmente sulle zone costiere in estensione a quelle interne dal pomeriggio. Venti: moderati da est, sud-est sulla costa, deboli nell’interno. Mari: mossi o molto mossi. Temperature: massime in sensibile calo.

Venerdì 25: nuvoloso, con bassa probabilità di qualche residuo rovescio sulle zone centro meridionali durante la notte e al primo mattino. Ampie schiarite dal pomeriggio. Venti: deboli o moderati da nord-est Mari: mossi in graduale attenuazione. Temperature: massime in nuovo aumento.

Sabato 26: sereno o poco nuvoloso. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in locale lieve aumento.