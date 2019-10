Previsioni Meteo Toscana: nuvole e piogge per i prossimi due giorni

Previsioni Meteo per la Toscana fornite dal LaMMA dal 6 al 9 ottobre.

Domani 6 ottobre

In mattinata sereno o poco nuvoloso con foschie o banchi di nebbia nelle zone di pianura e locali addensamenti sull’Appennino orientale. Nel pomeriggio tendenza ad aumento della nuvolosità medio-alta e cielo parzialmente nuvoloso o localmente nuvoloso; in questa fase possibili deboli isolate precipitazioni in Appennino. In serata nubi in ulteriore aumento. Venti: deboli variabili. Mari: mossi in attenuazione. Temperature: minime in calo, massime stazionarie o in lieve rialzo.

Lunedì 7 ottobre

Possibile modesto peggioramento con deboli piogge e isolati rovesci tra la notte e le prime ore della mattina in Appennino e sulle zone occidentali. Tendenza a miglioramento nel corso della giornata fino a cielo sereno o poco nuvoloso dal pomeriggio. Venti: in rinforzo da nord-est da metà mattina fino a moderati-forti. Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta. Temperature: massime in lieve calo.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì 8: in prevalenza sereno. Venti: deboli o localmente moderati da nord-est in attenuazione. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo in attenuazione. Temperature: massime in nuovo lieve aumento, in particolare nell’interno.

Mercoledì 9: molto nuvoloso o coperto con piogge sul nord-ovest e sull’Appennino settentrionale, parzialmente nuvoloso o nuvoloso altrove. Venti: deboli moderati di Libeccio nell’interno. Moderati-forti sull’Arcipelago a nord dell’Elba e sui rilievi. Mari: mossi, tendenti a molto mossi. Temperature: minime in aumento, massime in lieve calo.