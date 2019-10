Previsioni Meteo Toscana: nuvole e piogge nei prossimi giorni

Le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma fino a mercoledì 30 ottobre.

Domani, 27 ottobre, sereno o poco nuvoloso. Locali, banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore della mattina nelle pianure interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: in lieve calo sia nei valori massimi che in quelli minimi.

Lunedì 28 ottobre, nuvoloso per nubi prevalentemente medio-basse sulle zone centro-settentrionali e per velature su quella meridionali. Venti: deboli in prevalenza di libeccio. Mari: poco mossi. Temperature: minime in aumento, massime in contenuto calo.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì 29 ottobre: nuvoloso con piogge sulle zone centro-settentrionali. Venti: moderati di libeccio. Mari: mossi i settori a nord dell’Elba. Temperature: in calo.

Mercoledì 30 ottobre: in mattinata nuvoloso con precipitazioni sulle zone centro-meridionali, ma in rapido miglioramento. Nel pomeriggio poco nuvoloso. Venti: da nord-est moderati con rinforzi fino a forti sul litorale, in Arcipelago e agli sbocchi delle valle appenniniche. Mari: mossi, localmente molto mossi al largo. Temperature: in calo sensibile.