Previsioni Meteo Toscana: peggioramento nel weekend

Il Lamma (Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale) comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 4 novembre.

Domani parzialmente nuvoloso con tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio a partire da ovest. In serata possibilità di locali piogge sulle province occidentali. Venti: deboli o moderati nord-orientali in attenuazione nel pomeriggio. Mari: fino a mossi al largo, ma con moto ondoso in temporanea attenuazione. Temperature: in calo le minime. Massime in lieve aumento.

Sabato 2 novembre molto nuvoloso o coperto. In nottata e al mattino possibilità di isolate piogge, generalmente deboli, sulle zone più interne e sul nord ovest. Nel pomeriggio generale peggioramento con precipitazioni sparse sulle province occidentali e settentrionali, tendenti a divenire diffuse in serata. Possibili temporali. Venti: da deboli a moderati meridionali sulla costa in ulteriore rinforzo in serata, deboli nell’interno (moderati sui rilievi). Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi in serata. Temperature: minime in aumento, massime stazionarie o in lieve calo sulle province settentrionali.

Domenica 3 novembre perturbato con piogge diffuse e temporali. Venti: fino a forti di Libeccio sulla costa, moderati nelle zone interne. Mari: molto mossi o agitati. Temperature: stazionarie.

Lunedì 4 novembre nuvoloso nelle zone interne con possibilità di piogge, in particolare sui rilievi. Venti: forti di libeccio. Mari: agitati. Temperature: stazionarie.