Previsioni Meteo Toscana: piogge sparse, rovesci con il rischio di forti temporali

Ecco le previsioni meteo per la Toscana fornite dal Lamma fino a mercoledì 23 ottobre.

Domani 20 ottobre

Parzialmente nuvoloso o tratti nuvoloso in mattinata con addensamenti anche consistenti sul nord-ovest e zone costiere. Schiarite sulle zone interne centro-meridionali già a partire dalla tarda mattinata. Piogge sparse e locali rovesci sulle province di Massa-Carrara, Lucca e parte di quella di Pistoia, più frequenti sui rilievi e a partire dalle ore pomeridiane. In serata e durante la notte possibili temporali sulla Lunigiana, localmente anche di forte intensità. Venti: di Scirocco, al più moderati sulle zone interne, forti sulla costa e Arcipelago. Mari: generalmente mossi, fino a molto mossi al largo e a sud dell’Elba. Temperature: in lieve aumento, con valori superiori alla media.

Lunedì 21 ottobre

Nuvoloso durante la notte e in mattinata con addensamenti più consistenti sul nord-ovest dove saranno possibili rovesci e locali temporali, più probabili e frequenti sulla provincia di Massa-Carrata dove localmente potranno risultare anche forti e persistenti. Miglioramento dal pomeriggio con schiarite anche ampie su gran parte della regione. Venti: di Scirocco, moderati su Arcipelago e costa con locali rinforzi, deboli altrove. Mari: mossi. Temperature: in ulteriore aumento, decisamente superiori alle medie stagionali.

Tendenza per i giorni successivi

Martedì 22: poco nuvoloso per transito di velature, a tratti consistenti in mattinata. Venti: deboli meridionali. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo, massime in aumento con punte anche di 27 gradi in pianura. Valori decisamente sopra la media.

Mercoledì 23: velato. Venti: di Scirocco, deboli o al più moderati sulla costa. Mari: mossi. Temperature: stazionarie o in lieve diminuzione, ma su valori ancora superiori alla norma.