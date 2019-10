Le Previsioni Meteo per la Toscana: piogge sparse e temperature in calo

Il Lamma comunica le Previsioni Meteo per la Toscana fino al ° novembre.

Domani generalmente nuvoloso con addensamenti anche consistenti al centro-nord con piogge sparse, generalmente di debole intensità. Venti: di libeccio, tra deboli e moderati nell’interno, con rinforzi sulla costa a nord di Capraia, crinali appenninici e sottovento ad essi. Mari: mossi a nord di Capraia, poco mossi altrove. Temperature: minime in aumento, massime in ulteriore lieve calo.

Mercoledì 30 ottobre molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, inizialmente sulle zone settentrionali, in trasferimento al centro-sud dal pomeriggio. Miglioramento in serata salvo residui fenomeni sulle zone estremi meridionali. Venti: moderati di grecale, con locali rinforzi. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: minime quasi stazionarie, massime in calo su valori prossimi alla medie stagionali.

Giovedì 31 ottobre parzialmente nuvoloso. Venti: moderati o localmente forti di grecale. Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo. Temperature: in ulteriore lieve calo.

Venerdì 1° novembre evoluzione incerta. Generalmente nuvoloso o molto nuvoloso con probabilita’ di precipitazione medio-bassa. Venti: moderati di grecale con locali rinforzi. Mari: fino a mossi al largo. Temperature: in ulteriore calo.