Le Previsioni Meteo per la Toscana: piogge residue, bel tempo nel weekend

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana fino al 28 ottobre 2019.

Domani nuvoloso o molto nuvoloso, con residue piogge sparse durante la notte e al mattino. Tendenza a miglioramento con cessazione delle piogge. Venti: deboli o moderati da nord-est. Mari: mossi, localmente poco mossi sottocosta. Temperature: minime stazionarie o in locale lieve calo, massime in aumento.

Sabato 26 ottobre sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore della mattina nelle pianure interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: minime in calo nell’interno, massime in lieve locale aumento.

Domenica 27 ottobre: sereno o poco nuvoloso. Banchi di nebbia durante la notte e nelle prime ore della mattina nelle pianure interne. Venti: deboli variabili. Mari: poco mossi. Temperature: quasi stazionarie.

Lunedì 28 ottobre: sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità alta e stratificata. Venti: deboli in prevalenza occidentali. Mari: poco mossi. Temperature: massime in lieve calo.