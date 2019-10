Le Previsioni Meteo per la Toscana: temporali nel weekend

Il Lamma comunica le previsioni meteo per la Toscana, fino al 21 ottobre 2019.

Domani in mattinata possibilità di isolate e deboli piogge sulle zone di nord ovest in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con locali piogge isolate in Arcipelago. Nel pomeriggio qualche precipitazione sparsa, anche a carattere di rovescio, potra’ interessare anche il litorale centrale e in serata gran parte del nord ovest. Poco nuvoloso. Banchi di nebbia mattutini nelle valli interne in rapido dissolvimento. Venti: deboli di Scirocco sulla costa. Deboli variabili o assenti nelle zone interne. Mari: poco mossi, localmente mossi in serata a sud dell’Elba. Temperature: stazionarie.

Sabato 19 sulle zone di nord ovest molto nuvoloso con piogge in particolare sui rilievi, altrove parzialmente nuvoloso con addensamenti piu’ consistenti sulle zone occidentali dove non si escludono locali deboli piogge. Venti: di Scirocco, deboli sulle zone interne, moderati con locali rinforzi sulla costa e in Arcipelago. Mari: mossi. Temperature: minime in aumento, massime pressoche’ stazionarie o in lieve aumento.

Domenica 20 molto nuvoloso o coperto sulle zone settentrionali con piogge e locali temporali piu’ probabili sulle zone di nord ovest. Altrove nuvoloso con piogge sparse. Venti: moderati con rinforzi di Scirocco. Mari: da mossi a localmente molto mossi. Temperature: massime in calo sulle zone settentrionali.

Lunedì 21: da poco a parzialmente nuvoloso. Venti: di Scirocco, moderati con rinforzi su Arcipelago e costa, deboli altrove. Mari: mossi o localmente molto mossi al largo. Temperature: in aumento.