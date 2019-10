Previsioni Meteo Veneto: in arrivo nubi, pioggia e calo termico

“Una massa d’aria fredda presente sull’Europa nord-orientale si associa ad una circolazione ciclonica in quota, che entro giovedì farà transitare una sua modesta propaggine sulla nostra regione; il flusso da nord-est nei bassi strati verrà favorito dal contemporaneo affermarsi di un’alta pressione sull’Europa centrale; dunque dopo la stabilità e il cielo sereno di domenica avremo molte nubi, delle precipitazioni specie tra martedì e mercoledì con calo termico anche sensibile e schiarite a fine periodo“: sono le previsioni meteo di Arpa Veneto.

Oggi cielo da sereno a poco nuvoloso; dopo il tramonto, locali nebbie od occasionali nubi basse su bassa pianura e fondovalle prealpini.

Lunedì cielo molto nuvoloso, con qualche spazio di sereno più probabile nelle prime ore e copertura più compatta nella seconda parte della giornata; parziali riduzioni della visibilità, nelle prime ore anche per probabili locali nebbie in pianura e in alcune valli.

Precipitazioni: assenti fino al mattino e poi probabilità da nulla o molto bassa (0-5%) a bassa (5-25%) di locali modeste precipitazioni sulle Dolomiti, eventualmente nevose solo sulle cime più alte.

Temperature: le variazioni delle minime saranno distribuite in modo irregolare, con prevalenza di un contenuto aumento sulla bassa pianura; le massime diminuiranno, salvo locale stazionarietà sulle zone costiere.

Venti: in quota, perlopiù moderati dai quadranti occidentali; altrove deboli di direzione variabile, con lieve prevalenza dai quadranti settentrionali in pianura.

Mare: calmo.