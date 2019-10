Prima passeggiata spaziale tutta al femminile: astronauta rientra sulla ISS con guanti contaminati

Venerdì 18 ottobre si è svolta la prima storica passeggiata spaziale tutta al femminile: Christine Koch e Jessica Meir durante la loro attività extraveicolare hanno lavorato sulla struttura Port 6, per sostituire il regolatore di potenza non funzionante con un altro di riserva. Una volta rientrate sulla ISS, si sono accorte che sul guanto di Christine Koch era presente un contaminante: niente di pericoloso o misterioso, probabilmente solo del grasso presente sul braccio robotico Canadarm2, che l’astronauta ha dovuto maneggiare per trasportare il pezzo di ricambio.

“Gli ingegneri pensano che la mia mano sia passata sopra questa componente meccanica, che ha grasso e lubrificante, mentre stavo installando un pezzo“, ha spiegato Koch in collegamento dalla Stazione.

Il guanto verrà a breve analizzato in modo più approfondito.