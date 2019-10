Nasce il primo sistema virtuale che forma operatori del 118

Un sistema di realtà virtuale, il primo del genere, pensato per la formazione dei volontari e degli operatori del 118: è ‘118 Vr Learning’, nato dalla collaborazione tra tre aziende pisane Alkedo Produzioni, Kepler Informatica e Pages-Pubblica Assistenza Gestione Servizi, e presentato a Brescia durante il ‘Rea – Salone internazionale dell’emergenza’. Si tratta di un sistema di formazione a distanza, spiega una nota di Alkedo produzioni, “che per la prima volta integra in un’unica piattaforma e-learning, realtà virtuale e realtà aumentata”.

Il sistema “nasce per rispondere all’esigenza di preparare i volontari e gli operatori del 118 a superare l’ostacolo emotivo durante gli interventi di emergenza”. Pensato come un gioco interattivo, grazie alla visione immersiva propria della realta’ virtuale, ‘118 Vr Learning’ consente di simulare diverse situazioni di emergenza e, attraverso le opzioni di scelta proposte fornisce una guida a una corretta gestione dell’intervento: un approccio tecnico, con le informazioni sulle manovre da eseguire, e psicologico per assumere il controllo delle emozioni.