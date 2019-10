Protezione Civile Veneto, Bottacin: “Fondamentale il sistema di prevenzione”

L’assessore regionale alla Protezione Civile del Veneto Gianpaolo Bottacin e’ intervenuto questa mattina all’Universita’ di Padova in un importante convegno dedicato alla riduzione del rischio sismico e idraulico in Veneto dal titolo “La scienza per la Protezione Civile”. L’iniziativa si colloca nell’ambito della Settimana della Protezione Civile nazionale.

“E’ un’occasione per ribadire l’importanza degli aspetti collegati alla prevenzione – ha spiegato Bottacin -, la Regione del Veneto negli ultimi anni ha fatto grandi passi in avanti anche in collaborazione con il mondo accademico, in particolare con l’Universita’ di Padova, con cui abbiamo predisposto un piano di opere per la messa in sicurezza del nostro territorio. Un piano che vale 3,2 miliardi di euro, del quale abbiamo gia’ realizzato quasi 900 milioni di interventi”.

Nell’occasione il professor Luca Carniello dell’Universita’ di Padova ha illustrato il sistema Image per la previsione delle piene in tempo reale, elaborato dal Dipartimento ICEA e finanziato dalla Regione del Veneto. Un sistema che, attraverso modelli matematici molto complessi, testati in occasione dell’eccezionale maltempo di fine autunno 2018, ha permesso di determinare i livelli dei fiumi in sezioni ravvicinate con un anticipo di settantadue ore. Sapendo in anticipo quale sara’ il livello del fiume previsto, infatti, e’ possibile anche sapere se il corso d’acqua rischia l’esondazione e quando cio’ potrebbe accadere.