Protezione Civile e volontari al lavoro nell’alessandrino dopo il maltempo dei giorni scorsi

E’ stata una domenica di duro lavoro nelle zone alluvionate della provincia di Alessandria. “Abbiamo continuato a quantificare i danni. Non abbiamo, al momento, stime precise, ma si preannunciano cifre ingenti“, riferisce Nicoletta Albano, vicesindaco di Gavi, in Val Lemme, tra i centri piu’ colpiti dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi. “Chiuse da martedi’, domani riaprono le scuole. E sempre domani e’ atteso l’arrivo della Protezione civile nazionale per valutare i movimenti franosi della collina del Monte Moro, quella che sorregge lo storico Forte“. Ai molti volontari impegnati in tutta la provincia il grazie di Federico Fornaro, capogruppo LeU alla Camera, oggi a Castelletto d’Orba, paese di cui e’ stato sindaco. “Un grazie grande grande a tutti, per lo piu’ giovani e giovanissimi, ai volontari e alla struttura operativa della Protezione Civile, ai dipendenti comunali, al sindaco Mario Pesce e a tutti gli amministratori e a chi da giorni sta operando perche’ si possa tornare rapidamente alla normalita‘”. Proprio per aiutare le famiglie di Castelletto, e’ stata aperta una pubblica sottoscrizione. Solidarieta’ a tutto l’Ovadese, messo in ginocchio dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi, anche dalla Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Trisobbio, che devolve parte del ricavato dell’edizione di oggi. Tra i visitatori, anche l’assessore regionale all’Agricoltura, l’acquese Marco Protopapa, e il noto critico gastronomico Edoardo Raspelli.